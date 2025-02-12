Эксперты объяснили, почему дом в Уфе атаковали мыши

Один из уфимских микрорайонов наводнили мыши. В жилом комплексе «Сосны» они поселились возле каждого дома. Грызуны совсем не боятся людей, а встретить их можно повсюду. Ситуацией уже заинтересовались в Госжилнадзоре, который проведет выездную проверку.

Мышей в этом жилом комплексе уже давно никто не считает. Автор видео, похоже, сорвал джекпот — сразу десятки особей в одном кадре. Впрочем, к нашествию невозможно привыкнуть, говорят местные жители.

И всё это — на детской площадке, рассказывает Оксана Донскова. Поэтому с ребенком на качели женщина больше не ходит. Совсем не рады такому соседству и владельцы домашних животных. Кошки и собаки порой норовят съесть хвостатых. Хозяева боятся, как бы они не подхватили.

По словам специалистов, жителям пришлось столкнуться с мышью-полевкой. И дело, скорее всего, в тёплой зиме. Сугробы нынче небольшие, вот грызуны и выбрались к людям. Тем более что жилой квартал окружен полями.

В ЖК «Сосны» две управляющие компании. В борьбе с общим врагом им пришлось объединить усилия. По словам руководителей, мышей пытались травить. Но безуспешно. Ситуация уже привлекла внимание ведомств. В управлении Роспотребнадзора посчитали, что нужно усилить дератизацию.

В управляющей компании предупредили жильцов, что повторно проведут обработку придомовых территорий. Особенно внимательными следует быть владельцам животных и родителям маленьких детей. Что касается травли мышей в полях, то тут предостерегают экологи.