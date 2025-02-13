В Уфе и Стерлитамаке обучают вождению людей с ОВЗ

В уфимской автошколе обучают людей с ограниченными возможностями здоровья. В год там получают права на вождение около 10-15 инвалидов. Для этого в учреждении используют два автомобиля. Машины оборудованы с учетом физических возможностей будущих водителей и снабжены системой ручного управления. С особенными учениками работают специально обученные инструкторы.

Теперь автомобиль с ручным управлением приобрели и для учебно-курсового пункта в Стерлитамаке. Машину, приспособленную для инвалидов, купили по просьбе участников СВО и их семей. Сейчас на ней уже проходят практику три человека. Как отмечает руководство предприятия, желающих научиться водить автомобиль среди людей с ограниченными возможностями много, поэтому востребованность в специализированном транспорте была.