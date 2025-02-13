В России приняли закон о защите людей от мошенников, принуждающих брать кредиты

Главное новшество которого — период охлаждения. Кредиты будут выдаваться с отсрочкой минимум на четыре часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и 48 часов при займе больше 200 тысяч. Если кредитор нарушит эти условия, заемщика освободят от уплаты кредита.

Также ряд нововведений должен предотвратить перевод денег мошенникам. Для этого вводятся ограничения на выпуск и обслуживание карт. Суммы больше 50 тысяч будут зачисляться на новый токен через 48 часов с момента ее выпуска. Банки получат право отказывать в выдаче карты людям, информация о которых есть в базе данных о подозрительных операциях.