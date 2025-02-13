В Уфе открыли фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие»

Мероприятие приурочили ко дню рождения выдающегося русского баса Фёдора Шаляпина. Фестиваль продлится три дня и завершится благотворительным концертом. Сегодня состоялась премьера фильма, посвященного Фёдору Шаляпину, и открытие выставки «Восхождение. Музыкальные звёзды Башкортостана».

Первая фотокарточка в городе, где Фёдор Шаляпин дебютировал на большой сцене. Уфа навсегда оставила след в биографии и сердце артиста, как и он в истории города. Именно с фотографии Фёдора Шаляпина и начинается выставка, посвященная талантам башкирской столицы. Город стал месторождением многих звёзд.

Десятки фотографий выдающихся артистов оперы и балета. Имена, известные на весь мир, теперь будут вдохновлять молодых людей в кинотеатре «Родина», где и разместилась выставка, открытая в рамках фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие». Проект, организованный фондом Оксаны Фёдоровой, охватывает восемь городов. Уфа в этом году стала первой в маршруте.

Фестиваль открылся с документального фильма «Петербург Шаляпина и Рахманинова». Это своего рода продолжение работы Оксаны Фёдоровой, снятой ранее об уфимском периоде жизни знаменитого русского баса. Автор фильма отметила, что во многом тогда помогла местная команда специалистов, десятилетиями занимающаяся изучением творчества Фёдора Шаляпина, ныне это сотрудники уфимского музея музыки.

В честь дня рождения легендарного артиста деятели искусств возложили цветы к памятнику Фёдору Шаляпину. Отдав дань памяти человеку, чья звезда зажглась в Уфе и засияла на весь мир.

Имя Шаляпина сегодня на устах, наверное, у всех. В целях сохранения памяти мы со студентами проводим такое красивое возложение цветов. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан