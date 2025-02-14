В Башкирии более 70 женщин работают за рулём «НефАЗа»

Для прекрасных половин, желающих работать водителями, «Башавтотранс» проводит обучение на базе учебного комбината. Больше 70 женщин в республике работают за рулем «НефАЗа» и наравне с мужчинами забирают призы на конкурсах мастерства.

Доброго пути каждый день желает Лиана Исламова себе и своим пассажирам. Хрупкая девушка за рулем «НефАЗа» больше четырёх лет. Пробовала себя Лиана в разных отраслях: в торговле, косметологии, на производстве. Однако ко всем этим профессиям девушка остыла и решила, что хочет заняться чем-то другим.

Так Лиана села за руль автобуса и первый опыт работы получила в Нефтекамске. Через пару лет переехала в столицу и не побоялась управлять такой махиной, как «НефАЗ». Макияж и укладка — несмотря на суровую профессию, Лиана помнит, что в первую очередь она женщина.

Получить новую профессию водителя автобуса можно на учебном комбинате «Башавтотранса». Обучение стандартное, длится три месяца. Учебные машины оборудованы дополнительными зеркалами и педалями безопасности. После обучения еще 20 часов нужно будет откатать с наставником, прежде чем самостоятельно совершить первый рейс.

Так, в республике 71 женщина имеет водительскую категорию Д и рулит автобусами «Башавтотранса». Более половины работают в столице, остальные — в городах, в которых есть филиалы. И девушки продолжают идти.