В Башкирии в 2025 году 100 сел и деревень подключат к интернету

На связи с миром! В 2025 году почти 100 сел и деревень подключат к интернету. И речь идет не о вай-фай точке доступа, а о полноценных базовых станциях. Скоростной интернет — это не роскошь, а необходимость при использовании госуслуг, в телемедицине, онлайн-работе, о школах и социальных центрах говорить не приходится. Благодаря программам «Устранение цифрового неравенства» и «Доступный интернет» в Башкортостане вопрос решается.

Теперь не обязательно ездить за консультацией к терапевту в райцентр — если у фельдшера есть сомнения, то можно назначить телемедицинскую консультацию. Благо связь налажена.

Новый формат уроков теперь и в Меселинской школе. С появлением высокоскоростного интернета почти каждую тему можно подкрепить видеоматериалом напрямую с образовательных интернет-площадок. Интернет в Аургазинском районе, конечно, был и раньше, но не такой быстрый и оперативный. Ускорили в 2024 году благодаря республиканской программе.

«Доступный интернет 2.0» и жителям села Месели, и еще более 20 населенных пунктов республики. Для этого выделили более 63 млн рублей. Раньше жители Малоарслангулово, что в Хайбуллинском районе, созванивались с детьми по расписанию, нужно было выезжать в поисках лучшей точки для связи. Теперь в курсе всех событий.

А вот в 2021-м было не до шуток, когда случились лесные пожары. Тогда без связи пришлось туго. Сельчане обратились к главе Республики Башкортостан Радию Хабирову, и он услышал. Связь появилась. Позже, благодаря сплоченности населения и сбору подписей, в деревне реализовали проект по программе «Устранение цифрового неравенства».