В Уфе презентовали новый отечественный комбайн «Кировец К-100»

Техника произведена на Петербургском тракторном заводе. Также было подписано соглашение между Минсельхозом республики и ПТЗ. Оно предполагает не только дальнейшее сотрудничество сторон, но и получение аграриями скидки на технику, купленную у тракторного завода.

В прошлом году сельхозпроизводители республики приобрели более 2,5 тыс. единиц высокопроизводительной техники на сумму 12,3 млрд рублей. Ежегодно эти цифры растут.