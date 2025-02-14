В Уфе презентовали новый отечественный комбайн «Кировец К-100»

Техника произведена на Петербургском тракторном заводе. Также было подписано соглашение между Минсельхозом республики и ПТЗ. Оно предполагает не только дальнейшее сотрудничество сторон, но и получение аграриями скидки на технику, купленную у тракторного завода.
В прошлом году сельхозпроизводители республики приобрели более 2,5 тыс. единиц высокопроизводительной техники на сумму 12,3 млрд рублей. Ежегодно эти цифры растут.
Напомним, в Башкортостане работает программа модернизации технического парка АПК. В её рамках аграриям возвращают до 40% затрат на приобретение сельхозмашин. Также сегодня открылся новый дилерский центр, где смогут провести капитальный ремонт машин, используемых на полях.