В Башкирии подросток вернулся к полноценной жизни после падения с высоты

В Башкирии 17-летний подросток вернулся к полноценной жизни после падения с высоты. О непростом восстановлении рассказали в министерстве здравоохранения.

После падения с высоты парень получил тяжелейшую сочетанную травму головы и позвоночника. Сначала подростка доставили в реанимацию. После этого началось его долгое восстановление в республиканском реабилитационном центре «Салют».