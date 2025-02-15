В Башкирии подросток вернулся к полноценной жизни после падения с высоты

В Башкирии 17-летний подросток вернулся к полноценной жизни после падения с высоты. О непростом восстановлении рассказали в министерстве здравоохранения.

Фото №1 - В Башкирии подросток вернулся к полноценной жизни после падения с высоты

После падения с высоты парень получил тяжелейшую сочетанную травму головы и позвоночника. Сначала подростка доставили в реанимацию. После этого началось его долгое восстановление в республиканском реабилитационном центре «Салют».

Тяжелая психологическая травма, металлоконструкция в грудопоясничном отделе позвоночника, переломы костей нижних конечностей, поражение малоберцового нерва – все это представляло огромный вызов для специалистов центра.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ 

Специалисты социальной службы комплекса «Салют», психологи и педагоги, помогли пациенту преодолеть психологическую травму. Врачи отделения медицинской реабилитации №1 РДКБ провели колоссальную работу по восстановлению утраченных функций. На сегодняшний день парень социализирован и вернулся к активной жизни.

Фото: министерство здравоохранения РБ

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