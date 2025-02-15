В Башкирии подросток вернулся к полноценной жизни после падения с высоты

В Башкирии 17-летний подросток вернулся к полноценной жизни после падения с высоты. О непростом восстановлении рассказали в министерстве здравоохранения.
После падения с высоты парень получил тяжелейшую сочетанную травму головы и позвоночника. Сначала подростка доставили в реанимацию. После этого началось его долгое восстановление в республиканском реабилитационном центре «Салют».
Специалисты социальной службы комплекса «Салют», психологи и педагоги, помогли пациенту преодолеть психологическую травму. Врачи отделения медицинской реабилитации №1 РДКБ провели колоссальную работу по восстановлению утраченных функций. На сегодняшний день парень социализирован и вернулся к активной жизни.
Фото: министерство здравоохранения РБ