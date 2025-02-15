В Уфе возложили цветы к мемориалу Скорбящей матери

36 лет прошло с тех пор, как Афганистан покинул наш последний солдат. Сегодня по всей стране прошли памятные мероприятия, посвященные этой дате. В Уфе в честь годовщины со дня вывода Советских войск из Афганской республики утром возложили цветы к мемориалу Скорбящей матери.

Их нет уже в живых, но в памяти и сердце боевые товарищи остались навечно. Ильдуса Батталова в ряды вооруженных сил тогда еще Советского Союза призвали в 1987 году. После прохождения учебки молодого человека направили в Кабул. До самого окончания военного конфликта он находился там. Участвовал в выводе войск из Афганистана.

С началом специальной военной операции одними из тех, кто первыми вызвался встать на защиту интересов страны, были ветераны Афгана. Сегодня, находясь в краткосрочном отпуске, действующие участники СВО пришли возложить цветы к мемориалу Скорбящей матери.

Афганистан — особая, очень непростая страница в истории нашей страны. Это символ мужества и доблести наших воинов, отметили участники торжественной церемонии возложения цветов, посвящённой памятной дате. 35 лет назад последние колонны военной техники покинули афганскую землю.