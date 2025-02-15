В Башкирии спасатели вторые сутки ищут подводного охотника

В Мелеузовском районе спасатели вторые сутки ищут подводного охотника. Мужчина предположительно утонул в карьере возле деревни Иштуганово. В систему 112 обратился друг пропавшего. Спасатели Госкомитета по ЧС ведут поисковые водолазные работы.

В первую очередь обследовали участок, где подводного охотника видели в последний раз, далее специалисты прочесывали местность ниже по течению. Специалисты предупреждают, что подводная охота — занятие, требующее колоссальных физических нагрузок в непривычных для организма условиях. Для новичков такое развлечение может быть смертельно опасным.