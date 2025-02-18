В Уфе представители НКО Башкирии обменялись опытом

Общественники из разных уголков республики встретились, чтобы получить знания в волонтёрской деятельности. Более 30 представителей некоммерческих организаций обсудили в Уфе с экспертами Ресурсного центра общественных проектов вопросы того, как правильно вести свою деятельность в современных условиях.

Взаимодействовать с представителями бизнеса и органами власти, грамотно представлять инициативы, предлагать их и привлекать еще больше неравнодушных людей. Конечная цель встречи – чтобы гости и волонтёры сами в итоге стали экспертами, которые могут проконсультировать и помочь любому гражданину.