В Башкирии за 6 лет более 300 фермеров получили гранты

Более 300 фермеров Башкортостана получили гранты за последние шесть лет. В Минсельхозе региона подчеркнули, что на агростартапы выделили свыше миллиарда рублей. Причем госпомощь предоставляется на основе конкурса тем, кто хочет приобрести животных, оборудование, землю или направить деньги на строительство и ремонт вышеперечисленного.

Такие возможности использовал и фермер из Абзелиловского района Ильяс Хибатов. Мужчина в 2019 году получил около трех миллионов рублей. Он использовали деньги для покупки техники и крупного рогатого скота. Глава хозяйства активно участвует в сборе гумпомощи для бойцов, которые сражаются в зоне спецоперации.