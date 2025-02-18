В Кушнаренковском районе выявили победителя конкурса «Трезвое село»

Началось оно с возложения цветов к памятнику воинам-освободителям Родины в годы Великой Отечественной войны. Затем гости прошли к юртам, оценили разнообразие национальных блюд, приготовленных старокурмашевскими хозяйками. Деревенские старожилы с удовольствием обучили молодое поколение готовке пряностей, горячего плова и травяных чаев. Также на празднике односельчане тепло приветствовали бойцов спецоперации.