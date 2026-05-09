В Кушнаренковском районе поздравили с Днём Победы почётного гражданина Анаса Ахмадеева

В Кушнаренковском районе руководство муниципалитета, компании «Газпром межрегионгаз Уфа» и депутаты Госдумы поздравили с Днём Победы Анаса Ахмадеева. В районе не осталось живых ветеранов Великой Отечественной войны, но житель села Старогумерово приравнен к ним.

Анас Ахмадеев принимал участие в военной операции в Венгрии. За проявленные мужество и отвагу был удостоен высоких наград, среди которых медаль «За отвагу», орден «Знак Почёта» и другие значимые награды. В прошлом году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Кушнаренковского района».