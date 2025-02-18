Бойцы батальона Салавата Юлаева отправились в зону СВО после отпуска

Бойцы башкирского батальона имени Салавата Юлаева отправились в зону специальной военной операции. Проводы традиционно состоялись на площади перед «Уфа-Ареной». За время отпуска бойцы провели встречи в школах, внесли свою лепту в патриотическое воспитание молодежи.
Проводить мужчин пришли их жёны, матери, сыновья и дочери, друзья и коллеги. На передовую участников СВО по поручению Главы Башкортостана доставят на комфортабельных автобусах.
Тысячи башкирских военнослужащих не забывают традиции российского войска, надежно несут службу на передовой. Республика регулярно направляет все самое необходимое, оказывает гуманитарную помощь, оперативно решают социальные и бытовые вопросы. Во время отправки бойцам вручили автомобиль «Нива», системы радиоэлектронной борьбы и маскировочные сети.