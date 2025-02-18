Бойцы батальона Салавата Юлаева отправились в зону СВО после отпуска

Бойцы башкирского батальона имени Салавата Юлаева отправились в зону специальной военной операции. Проводы традиционно состоялись на площади перед «Уфа-Ареной». За время отпуска бойцы провели встречи в школах, внесли свою лепту в патриотическое воспитание молодежи.

Проводить мужчин пришли их жёны, матери, сыновья и дочери, друзья и коллеги. На передовую участников СВО по поручению Главы Башкортостана доставят на комфортабельных автобусах.