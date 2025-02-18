Башкирия сохранила лидерство в рейтинге защищенности потребителей

Башкортостан вновь занял верхнюю строчку в стране в рейтинге по уровню защищенности потребителей органами власти. А индекс потребительских цен по итогам 2024 года оказался ниже средних показателей по стране и Приволжью. Это значит, что цены в республике показали меньший рост по сравнению со многими другими регионами. Цифры озвучили на коллегии Минторговли региона. Участие в ней приняли предприниматели, республиканские и федеральные эксперты.

Столы с продукцией предпринимателей республики буквально ломятся. Мясные и молочные изделия, сладости и многое другое. Всё можно продегустировать, чтобы убедиться не только во вкусе, но и качестве. У многих бизнес стал делом семейным. Развить который помогла региональная господдержка.

Разумеется, торговля — это сфера не для ленивых. А то, что розничный товарооборот в регионе за 2024-й вырос на 12% по сравнению с 2023-м, — свидетельство того, что идет развитие отрасли. При этом индекс потребительских цен составил 108,9%. В то время как в Приволжье и по стране средний показатель превысил 109,5%. На коллегии коснулись и темы алкогольной продукции и борьбы с контрафактом. Здесь республика в лидерах.

Для дальнейшей борьбы региональный Минторг заключил с федеральным ведомством соглашение об информационном взаимодействии. Это позволит более оперативно пресекать нарушения среди производителей и продавцов.

За последние четыре года было построено и модернизировано свыше 2 тысяч объектов придорожного сервиса. Цифра будет увеличиваться вместе с требованиями по качеству и количеству услуг. Развивается и «Молочная кухня», где бесплатно получают продукцию несколько льготных категорий граждан. В том числе и семьи участников СВО. Только за прошлый год почти 28 тыс. человек воспользовались этим правом. Скоро документы можно будет подавать не только через региональный, но и федеральный портал Госуслуг.