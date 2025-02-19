В Уфе прошел зимний полумарафон «Любовь на бегу»

Участникам этого мероприятия не страшны ни морозы, ни ветер. В Уфе прошел зимний полумарафон «Любовь на бегу». В нем приняли участие как опытные спортсмены, так и те, кто только начинают свой беговой путь.

Даже зимой можно получить удовольствие от бега. На этот раз участие в мероприятии приняли 500 любителей спорта, что стало новым рекордом соревнований. Конкуренцию уфимцам составили гости из Мелеуза, Белорецка.

Мероприятие «Любовь на бегу» проводится уже в 11-й раз. И по традиции оно не обходится без предложения руки и сердца. Не стал исключением и этот забег.

Мы познакомились на беговой тренировке, и пришла в голову идея сделать предложение на финише этого старта. Пётр Кириллов и Сабина Ягубова, участники забега «Любовь на бегу»

На старт выходили опытные спортсмены, а также начинающие легкоатлеты. Каждый мог выбрать комфортную для себя дистанцию. Так, круг в 2,5 километра можно было преодолеть без хронометража, и результат не шел в зачет.

Более опытные спортсмены бежали 5 км, 10 или полумарафон в 21 километр. На финише участников ждали заслуженная медаль и горячий чай, также для них организовали бесплатную дегустацию колбасы.

А ещё состоялся детский забег, отдельное подведение итогов среди пар и выбор лучшего костюма среди участников. Самым массовым получился забег на 5 километров. Первым эту дистанцию покорил Азамат Зарипов из Уфы. Он занимается бегом уже 8 лет.

Я просто люблю бегать. Не важно когда, где и в какую погоду. Азамат Зарипов, победитель забега «Любовь на бегу» на дистанции 5 км