В Башкирии прошёл девятый Сибайский полумарафон

Сибай принял любителей бега из 30 городов страны. В Зауралье прошёл девятый Сибайский полумарафон. Мероприятие собрало порядка 1700 спортсменов и любителей бега.

Весенние старты объединили участников из 13 регионов: Москвы, Оренбургской, Томской, Пензенской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края, Удмуртии, Татарстана и, конечно, Башкортостана.

Все взрослые участники получили футболки, дети – кепки, а на финише – памятные медали с уникальным дизайном. В этом году главным элементом мерча стал символ Сибая – куница.