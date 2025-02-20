В Уфе презентовали поэму «Одной жизни, видно, мало...»

В Уфе состоялся закрытый показ драматической поэмы о патриотизме под названием «Одной жизни, видно, мало...». Сюжет основан на реальных историях земляков, участвующих в СВО. В ней отражены собирательные образы воинов Башкортостана. Режиссёром-постановщиком выступил Рустем Хакимов, а автор сценария — Мунир Кунафин.

Стоит отметить, что во время подготовки материала коллектив консультировался с бойцами, неоднократно побывавшими на передовой. Премьера спектакля состоится сегодня, 21 февраля, в Национальном молодежном театре Республики Башкортостан имени Мустая Карима.

Она приурочена к Году защитника Отечества и Году поддержки участников СВО и их семей. Здесь же расположилась передвижная выставка художников Башкортостана «АРТ-поддержка», которая за два года побывала почти во всех городах республики.