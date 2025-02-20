В Башкирии провели семинар по работе соцсетей для диалога с населением

В Иглинском районе состоялся республиканский семинар администраторов государственных пабликов и глав сельских поселений. Представители местной власти активно применяют в работе социальные сети для диалога с населением. В муниципалитете, где, собственно, и проводится встреча, создано 106 госпабликов.
Жители активно задают вопросы по дорогам, уличному освещению, ЖКХ и получают оперативно ответы от чиновников. А далее — решение той или иной проблемы на местах. Стоит отметить, что интернет-сообщество Иглинского района признано лучшим в Башкортостане.