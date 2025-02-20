В Уфе открылся еще один предуниверсарий Евразийского НОЦ

Он расположился в городской башкирской гимназии № 20 им. Ф. Мустафиной. Образовательное учреждение выиграло конкурс проектов инициативного бюджетирования в прошлом году. Участие в нем предполагало большую работу старшеклассников и их наставников.

Им удалось упаковать идею в готовый проект, удачно представить его на школьном голосовании, а после победить и реализовать. Предуниверсарий даст учащимся возможность сочетать обучение по школьной программе с предвузовской подготовкой по профильным предметам. Теперь гимназия будет развивать сотрудничество с Уфимским университетом науки и технологий и повышать качество образования в области информационных технологий.