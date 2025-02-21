В Башкирии экс-главе Госжилнадзора продлили арест

Экс-главе Госжилнадзора Башкирии Артуру Давлетшину продлили арест. Он останется под стражей до 12 мая. Давлетшин был задержан в конце декабря 2024 года. Ему вменяют получение взяток в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору.

Один из эпизодов следствие связывает со строительством в фулфилмент-центра Ozon в Благовещенске. В начале февраля 2025 года УФСБ по Башкирии сообщило, что в Госжилнадзоре региона действовала масштабная система получения взяток от застройщиков.