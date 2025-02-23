Горнолыжница из Башкирии стала чемпионкой России

Впервые за 15 лет башкирская горнолыжница стала чемпионкой России. Спортсменка из Белорецка Танзила Исраилова выиграла главные соревнования в стране сразу в двух дисциплинах. Накануне горнолыжница вернулась в родную республику. В уфимском аэропорту победительнице организовали теплую встречу.
Так встречают только чемпионов. Баннеры и музыкальный оркестр – приятное дополнение к эмоциям от возвращения домой. Почти месяц назад Танзила Исраилова покинула Башкортостан. Тогда сложно было представить, что вернется не просто с медалями, а с уверенной победой сразу в двух дисциплинах. Таких успехов в республике не было 15 лет. Тогда чемпионкой России стала Ляйсан Раянова, участница Олимпийских игр в Ванкувере. И вот теперь новое историческое достижение.
Чемпионат России по горнолыжному спорту проходил в Республике Алтай, на курорте «Манжерок». Танзила Исраилова победила в дисциплинах слалом и слалом-гигант. В борьбе за победу она опередила более 50 соперниц.
Танзила Исраилова родилась в 2006 году. В восемь лет начала заниматься горнолыжным спортом в республиканской спортивной школе олимпийского резерва в отделении в Белорецке.
Башкирская спортсменка – победительница юношеского и юниорского первенств России. В январе прошлого года ей присвоили звание «Мастера спорта России». На этой неделе Танзила выступала в составе сборной Республики Башкортостан в городе Белокуриха Алтайского Края на чемпионате России 2025 года в дисциплине параллельный слалом. Вместе с Танзилой в Уфу прилетели и другие лидеры команды: Ксения Подлипчук, Дмитрий Колченогов и другие. Отдельно можно отметить Тимофея Кильдюшкина, который недавно получил травму. На примере Танзилы Исраиловой и других башкирских спортсменов растет и новое поколение горнолыжников.
Сезон на этом не заканчивается. В марте продолжится борьба за медали первенства России среди юниоров в Южно-Сахалинске. Башкирские спортсмены вновь проведут борьбу за самые высокие места.