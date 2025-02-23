Горнолыжница из Башкирии стала чемпионкой России

Смотрели, болели, кулачки держали. Очень рады за нее. Если смотреть на Танзилу, видно, что она не сдается. У нее хорошие тренеры. Самое главное – верить в себя, что ты сможешь.

Дарья Гаврилова и Елизавета Давлетова, воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Республики Башкортостан