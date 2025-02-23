Горнолыжница из Башкирии стала чемпионкой России

Впервые за 15 лет башкирская горнолыжница стала чемпионкой России. Спортсменка из Белорецка Танзила Исраилова выиграла главные соревнования в стране сразу в двух дисциплинах. Накануне горнолыжница вернулась в родную республику. В уфимском аэропорту победительнице организовали теплую встречу.

Так встречают только чемпионов. Баннеры и музыкальный оркестр – приятное дополнение к эмоциям от возвращения домой. Почти месяц назад Танзила Исраилова покинула Башкортостан. Тогда сложно было представить, что вернется не просто с медалями, а с уверенной победой сразу в двух дисциплинах. Таких успехов в республике не было 15 лет. Тогда чемпионкой России стала Ляйсан Раянова, участница Олимпийских игр в Ванкувере. И вот теперь новое историческое достижение.

Я очень счастлива от результата. Но какого-то грандиозного ощущения я не чувствую. Я чувствую поддержку от нашей республики, мне очень приятно. А то, что это грандиозное событие... Пока мне это не пришло и, наверное, не придет. Это спорт, и это как капля в море.

Танзила Исраилова, двукратная чемпионка России по горнолыжному спорту

Чемпионат России по горнолыжному спорту проходил в Республике Алтай, на курорте «Манжерок». Танзила Исраилова победила в дисциплинах слалом и слалом-гигант. В борьбе за победу она опередила более 50 соперниц.

Я знаю ее очень давно, еще с юношеских лет я видел в ней огонь хороший, спортивный. То, что она должна была выйти в элиту горнолыжного спорта России, это было ожидаемо.

Глеб Чистяков, старший тренер сборной команды Республики Башкортостан по горнолыжному спорту
Фото №1 - Горнолыжница из Башкирии стала чемпионкой России

Танзила Исраилова родилась в 2006 году. В восемь лет начала заниматься горнолыжным спортом в республиканской спортивной школе олимпийского резерва в отделении в Белорецке.

Танзила занимается уже больше десяти лет горнолыжным спортом в Белорецке у тренера Сорокиной Елены Григорьевны. Это ее первый и по сей день единственный тренер. Большое ей спасибо за подготовку такой прекрасной спортсменки.

Алексей Буренин, председатель регионального отделения Российской федерации горнолыжного спорта по Республике Башкортостан

Башкирская спортсменка – победительница юношеского и юниорского первенств России. В январе прошлого года ей присвоили звание «Мастера спорта России». На этой неделе Танзила выступала в составе сборной Республики Башкортостан в городе Белокуриха Алтайского Края на чемпионате России 2025 года в дисциплине параллельный слалом. Вместе с Танзилой в Уфу прилетели и другие лидеры команды: Ксения Подлипчук, Дмитрий Колченогов и другие. Отдельно можно отметить Тимофея Кильдюшкина, который недавно получил травму. На примере Танзилы Исраиловой и других башкирских спортсменов растет и новое поколение горнолыжников.

Смотрели, болели, кулачки держали. Очень рады за нее. Если смотреть на Танзилу, видно, что она не сдается. У нее хорошие тренеры. Самое главное – верить в себя, что ты сможешь.

Дарья Гаврилова и Елизавета Давлетова, воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Республики Башкортостан

Сезон на этом не заканчивается. В марте продолжится борьба за медали первенства России среди юниоров в Южно-Сахалинске. Башкирские спортсмены вновь проведут борьбу за самые высокие места.

После этого результата как будто больше сил появилось и мотивации работать, подтверждать свой титул.

Танзила Исраилова, двукратная чемпионка России по горным лыжам
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