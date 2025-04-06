В Уфу вернулась горнолыжница, завоевавшая медали чемпионата мира во Франции

В международном аэропорту «Уфа» встретили горнолыжницу, завоевавшую медали на чемпионате мира во Франции. Карина Закирова впервые участвовала на турнире для лиц с особенностями развития. Сначала спортсменка взяла бронзу в супер-гиганте и гигантском слаломе. А в заключительной части соревнований отличилась в горнолыжной комбинации.
На турнире участвовали представители 13 стран. Примечательно, что этот чемпионат мира был первым за десять лет, на который допустили спортсменов из России. Задачей минимум было просто ознакомиться с уровнем соревнований. Но Карине удалось удивить всех и завоевать медали.