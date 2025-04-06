В Уфу вернулась горнолыжница, завоевавшая медали чемпионата мира во Франции

Сложности были в том, что мы жили на высоте 2100 метров и стартовали на высоте 2600 метров. Это очень сложно, мы не имеем такой подготовки. То есть у нас нет баз на такой высоте. И действительно это было очень трудно физически. Мы просыпались с ней ночами просто от того, что не хватает кислорода.

Кристина Коваленко, старший тренер сборной России по адаптивным горнолыжным видам спорта