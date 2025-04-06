В Уфу вернулась горнолыжница, завоевавшая медали чемпионата мира во Франции

В международном аэропорту «Уфа» встретили горнолыжницу, завоевавшую медали на чемпионате мира во Франции. Карина Закирова впервые участвовала на турнире для лиц с особенностями развития. Сначала спортсменка взяла бронзу в супер-гиганте и гигантском слаломе. А в заключительной части соревнований отличилась в горнолыжной комбинации.

Соперники были сильнее меня, но я боролась как могла. Я вообще переживала, думала, либо я упаду, либо что-то случится. Но я об этом не думала, когда стартовала, я думала только, как я доеду. Это было сложно, трудно, нелегко, в первый раз.

Карина Закирова, трёхкратный бронзовый призёр чемпионата мира по горнолыжному спорту

На турнире участвовали представители 13 стран. Примечательно, что этот чемпионат мира был первым за десять лет, на который допустили спортсменов из России. Задачей минимум было просто ознакомиться с уровнем соревнований. Но Карине удалось удивить всех и завоевать медали.

Сложности были в том, что мы жили на высоте 2100 метров и стартовали на высоте 2600 метров. Это очень сложно, мы не имеем такой подготовки. То есть у нас нет баз на такой высоте. И действительно это было очень трудно физически. Мы просыпались с ней ночами просто от того, что не хватает кислорода.

Кристина Коваленко, старший тренер сборной России по адаптивным горнолыжным видам спорта

Конечно, определенный опыт для нее. Полетели мы на такие мировые старты в первый раз. И, естественно, делала ставки на то, чтобы хотя бы приблизиться к пьедесталу, так как первый опыт. В принципе, в России она всегда неплохо каталась и призеркой была, чемпионкой была. Поэтому приблизиться к пьедесталу – это уже была для меня радость.

Татьяна Кошелева, тренер-преподаватель Карины Закировой
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