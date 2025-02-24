Глава Башкирии объявил о начале программы «Герои Башкортостана»

В Башкирии стартовал новый кадровый проект для участников специальной военной операции «Герои Башкортостана». Об этом сообщил Радий Хабиров на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.
Цель проекта — подготовка управленцев для работы в государственных и муниципальных органах и на предприятиях региона из числа участников СВО. Подать заявку могут все, кто принимал участие в спецоперации и имеет среднее или высшее образование.
Чтобы стать частью программы, необходимо зарегистрироваться на сайте героибашкортостана.рф, заполнить анкету, написать эссе, пройти онлайн-тестирование и собеседование. Затем участники смогут пройти курсы повышения квалификации.
Видео: Радий Хабиров, Vk