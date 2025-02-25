В Башкирии прошло спортивное состязание между фермерами

Гонки фермеров. В Хайбуллинском районе прошел форум в рамках конкурса «Трезвое село». Местные жители приняли участие в спортивных соревнованиях.
Бег в мешках, эстафета – в забеге приняли участие четыре команды фермеров. Победили представители хозяйства «Тазетдинов». Молодой фермер Айгиз Тазетдинов помогает отцу с семи лет, в планах продолжить семейное дело.
Также в рамках мероприятия фермеры посетили мини-музей колхоза «Красный доброволец», осмотрели выставку сельскохозяйственных продуктов, обсудили вопросы развития сельского хозяйства в республике.