В Башкирии прошло спортивное состязание между фермерами

Гонки фермеров. В Хайбуллинском районе прошел форум в рамках конкурса «Трезвое село». Местные жители приняли участие в спортивных соревнованиях.

Бег в мешках, эстафета – в забеге приняли участие четыре команды фермеров. Победили представители хозяйства «Тазетдинов». Молодой фермер Айгиз Тазетдинов помогает отцу с семи лет, в планах продолжить семейное дело.