В Уфе прошли соревнования по спортивной гимнастике

В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкортостана по спортивной гимнастике. Соревнования объединили участниц, начиная от девочек 8 лет и до взрослых мастеров спорта. Они выступали на бревне, брусьях, а также показывали прыжок и вольные упражнения.

Помимо медалей, гимнастки боролись за попадание сразу на три турнира: спартакиаду учащихся, а также личное первенство среди юниорок и девушек. Принять участие смогли представители разных муниципалитетов республики, в том числе тех, где этот вид спорта только начинает своё развитие. Аналогичные чемпионат и первенство пройдут и среди юношей. Турниры запланированы на 29 апреля.