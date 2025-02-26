В Башкирии студотряды выстраивают работу с крупными предприятиями

Студотряды Башкортостана выходят на новый уровень. Сейчас региональный штаб выстраивает работу с крупными предприятиями региона. Благодаря деятельности межведомственного координационного совета в разработке уже 35 трудовых проектов, часть из которых – окружного уровня. Наша съемочная группа встретилась с бывшими студентами, которые смогли трудоустроиться после прохождения школы жизни студотрядов.

К студенческому отряду Юлия присоединилась еще на первом курсе. Ответственную и деятельную девушку сразу же заметили и назначили командиром. За ее плечами – богатый опыт участия в трудовых семестрах. Работала и в составе регионального штаба, где организовывала трудоустройство студентов на стройку и на море. Кроме этого, параллельно занималась социальными проектами. В прошлом году Юлия начала руководить благотворительной организацией, где помогают нуждающимся продуктами.

За восемь месяцев организация оказала помощь более чем 2,5 тыс. человек. Доставлять продуктовые наборы помогали в том числе бойцы студотрядов. Ильшат Муталлапов также нашел себя в студенческом отряде. Начинал простым проводником пассажирского вагона. Ездил по направлению Новый Уренгой – Адлер – Москва. Молодого человека так увлекла романтика дороги, что он, будучи студентом педагогического факультета, остался работать там. Затем его повысили до инструктора поездных бригад.

В прошлом году в летний период отряды трудоустроили почти 4 тысячи молодых людей. Причем они работали в разных сферах и отраслях экономики. Обеспечивают студентов и круглогодичной подработкой. Третье направление работы отрядов – это реализация программы профессионального обучения на бесплатной основе рабочим профессиям.