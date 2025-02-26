Известно состояние подростка из Башкирии, пострадавшего при запуске салюта

Подростка, получившего травмы от фейерверка, сегодня выписали из реабилитационного центра. Напомним, в середине января в Бижбулякском районе молодой человек получил сильные повреждения от пиротехники, которая попала ему в лоб. Пострадавший санавиацией был доставлен в Уфу, две недели был в коме, проведена сложная операция и восстановление в центре. Результаты, которых добились врачи, очень обнадеживающие – парень пошел на поправку.

Руку министру здравоохранения 17-летний Женя пожимает уверенно. И это настоящее чудо, говорит мама подростка. А еще он самостоятельно ест, к нему вернулось зрение, и пока неуверенно, но он уже встает на ноги. Тяжелейшая травма, которую получил ребенок, казалось, не оставила тогда надежд.

Трагедия с Женей произошла в середине января, в канун Старого Нового года. На площадке перед сельским клубом в селе Каменка молодые люди запускали фейерверк. Ребята отошли на безопасное расстояние, но пиротехника отстреляла только три залпа из шести. Тогда Женя решил проверить, в чём дело, подошёл ближе, наклонился, и в этот момент заряд попал ему прямо в лоб. Юношу экстренно госпитализировали в районную больницу, а на следующий день санавиацией доставили в Уфу.

Ювелирная операция проводилась нейрохирургами под микроскопом. Две недели подросток пробыл в коме. За его жизнь шла борьба – как его личная, так и врачей. При этом работала с ребенком мультидисциплинарная бригада, специалисты разного профиля. И в больнице, и в реабилитационном центре.

В республике для детей создана система реабилитации в три этапа. Первый начинается еще в реанимации, сразу после операции. Далее подключают специализированную медицинскую помощь, как в данном случае – центр на базе «Салюта».