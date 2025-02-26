В Уфе учёные создают органоиды для исследования рака

Учёные Башкирского государственного медуниверситета освоили технологию создания органоидов. Их выращивают из клеток рака простаты для исследований. Трехмерная биоконструкция станет тестовой платформой не только для изучения рака, но и для лечения. На этих биологических моделях будут тестировать противоопухолевые препараты.
В этой лаборатории создают органоиды. Выращивают их из клеток рака простаты примерно за 10 дней. Получившиеся материалы культивируют в специальной среде, где есть все условия для их выживания и роста. Используют в качестве исследовательских моделей.
Такая трехмерная биоконструкция станет тестовой платформой не только для изучения рака, но и лечения. На такой миниатюрной модели будут испытывать противоопухолевые препараты. Это поможет понять, как они действуют на определенного пациента, нет ли побочных эффектов.
В медицинском университете можно совмещать науку, обучение и клиническую практику. Чем и занимается студент пятого курса Александр Неряхин. Будущий педиатр участвует в реализации нескольких проектов, в частности, работает над поиском механизмов метастазирования рака молочной и предстательной желёз.
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