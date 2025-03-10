В Уфе создают музыкальный проект, посвящённый 80-летию Победы

Никто не забыт, ничто не забыто. В Уфе создают музыкальный проект «Товарищ песня», посвящённый 80-летию Победы. Организация оказания помощи участникам и ветеранам боевых действий снимет патриотический клип. В нем примут участие группа «Чайф», детский хор из Луганска, бойцы СВО, волонтеры, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, а также ветеран Великой Отечественной. Родион Лобанов уже отрепетировал песни. И к нему в гости заглянули волонтёры, а вместе с ними и наша съёмочная группа.

В свои 99 Родион Лобанов помнит каждую строчку военной песни. Ветеран Великой Отечественной родился в селе Кувыково Кушнаренковского района. В 1942 году Родион Григорьевич поступил в снайперское училище, где постигал воинскую науку почти год. После выпуска отправлен на Ленинградский фронт. Получил ранение в 1944-м, был доставлен в госпиталь.

Ветеран войны рос в многодетной семье, где было 10 детей. Родион Лобанов – самый старший. После ухода отца на фронт 17-летнему юноше пришлось заботиться о младших братьях и сестрах.

В его трудовой книжке всего три записи о работе, зато поощрительных – свыше 70. Родиону Григорьевичу присвоено множество званий и наград, а его имя занесено в Книгу Почета Управления спецсвязи СССР. Поэтому именно его выбрали для участия в проекте «Товарищ песня».

Волонтёры организации «Товарищи» помогают бойцам, отправляют гумпомощь с посылками, посещают зону проведения спецоперации. Также песнями поднимают военнослужащим боевой дух.