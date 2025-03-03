В программу «Герои Башкортостана» подали заявки 665 участников и ветеранов СВО

Я постоянно встречаюсь с плеядой героев. Многих участников СВО знаю в лицо. Среди этих ребят есть по-настоящему талантливые люди. Они закалились в очень сложных условиях, у них высокая дисциплина. Считаю, что они будут носителями новой энергии, нравственных, человеческих и управленческих качеств. Я сам тоже хотел бы стать их наставником. Нельзя относиться к этому проекту формально. Здесь важна и профориентационная задача– дать человеку возможность определиться, выявить его навыки и уточнить, чем он хочет заниматься. Нужно правильно направить, поддержать и переориентировать– это будет большая поддержка для его развития. Важно помочь ребятам спокойно перейти с военной службы на гражданскую.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан