В программу «Герои Башкортостана» подали заявки 665 участников и ветеранов СВО
В рамках кадровой программы «Герои Башкортостана» зарегистрировались
665 участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил и.о. Руководителя
Администрации Главы Башкирии Азат Бадранов во время еженедельного оперативного
совещания.
Цель программы – подготовка нового поколения управленцев из
числа военнослужащих, участвующих в СВО. Регистрация участников началась 24
февраля и продлится до 31 марта 2025 года.
Подать заявку могут военнослужащие и ветераны СВО с
высшим или средним профессиональным образованием, а также с опытом руководства.
Для подачи заявки необходимо создать личный кабинет на официальном сайте героибашкортостана.рф, заполнить анкету, написать эссе и пройти онлайн-тестирование.
Затем участники пройдут очный этап, где их будут оценивать по индивидуальным и
групповым заданиям. Те, кто успешно пройдет все испытания, получат приглашение
на курсы по профессиональной переподготовке.
Для эффективной реализации программы и объективности отбора участников создали Общественный совет. Победителей проекта трудоустроят в органы власти, а также в государственные и коммерческие компании. 94 процента от общего количества заявок – жители Башкортостана, 64 процента – действующие участники СВО, 36 процентов – ветераны спецоперации, пять процентов – женщины. По всем вопросам можно писать на электронную почту: [email protected]. За первую неделю уже обработали 80 обращений.
Азат Бадранов, и.о. Руководителя Администрации Главы Башкирии
Радий Хабиров отметил, что кадровая программа является
продолжением федерального проекта «Время героев».
Я постоянно встречаюсь с плеядой героев. Многих участников СВО знаю в лицо. Среди этих ребят есть по-настоящему талантливые люди. Они закалились в очень сложных условиях, у них высокая дисциплина. Считаю, что они будут носителями новой энергии, нравственных, человеческих и управленческих качеств. Я сам тоже хотел бы стать их наставником. Нельзя относиться к этому проекту формально. Здесь важна и профориентационная задача– дать человеку возможность определиться, выявить его навыки и уточнить, чем он хочет заниматься. Нужно правильно направить, поддержать и переориентировать– это будет большая поддержка для его развития. Важно помочь ребятам спокойно перейти с военной службы на гражданскую.