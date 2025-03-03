В Башкирии школа получила имя Героя Советского Союза Лысенкова

В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне школе №3 в селе Серафимовском Туймазинского района было присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Максимовича Лысенкова. В честь земляка в образовательном учреждении установили «парту героя».
На торжественной церемонии присутствовала внучатая племянница Лысенкова, Елена Сидорук, которая работает преподавателем начальных классов. Первой ученицей, удостоенной чести сесть за «парту героя», стала восьмиклассница Вероника Хафизова, активно участвующая в олимпиадах.
Алексей Лысенков получил звание Героя Советского Союза за проявленный героизм в феврале 1944 года. Во время отражения вражеских контратак его батарея смогла уничтожить 12 танков и 2 орудия противника в районе сел Тихоновка и Яблоновка Черкасской области Украины. В одном из боев, накануне праздника Красной Армии 23 февраля 1944 года, Лысенков расположил свою самоходную артиллерийскую установку в укрытии и точным огнем уничтожил танки, 2 орудия и до 50 солдат и офицеров противника, не дав им продвинуться дальше.
На территории Туймазинского района проживают восемь Героев Советского Союза, в честь которых на Аллее героев в Туймазах установлены бюсты.
Фото: газета «Туймазинский вестник».