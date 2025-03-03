В Башкирии школа получила имя Героя Советского Союза Лысенкова

Алексей Лысенков получил звание Героя Советского Союза за проявленный героизм в феврале 1944 года. Во время отражения вражеских контратак его батарея смогла уничтожить 12 танков и 2 орудия противника в районе сел Тихоновка и Яблоновка Черкасской области Украины. В одном из боев, накануне праздника Красной Армии 23 февраля 1944 года, Лысенков расположил свою самоходную артиллерийскую установку в укрытии и точным огнем уничтожил танки, 2 орудия и до 50 солдат и офицеров противника, не дав им продвинуться дальше.