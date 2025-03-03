Герои среди нас: ветераны Абзелиловского района готовятся к 80-летию Победы

Ветераны Великой Отечественной войны из Абзелиловского района готовятся встретить 80-летие со Дня Победы. Из всех мужчин, вернувшихся с фронта, в живых остались только Ишкул Махмутов и Кутлугильде Тухватуллин. Ради своих близких и соотечественников они встали на защиту Родины, будучи несовершеннолетними.

Каждый раз перед годовщиной Победы Ишкул Махмутов берет в руки альбомы, в которых бережно хранит воспоминания. В свои 99 детально помнит истории с фронта, имена людей и даже значимые даты. Будучи мальчишкой, не смог остаться дома и, взяв пример с отца, отправился защищать Родину. Так вчерашний школьник стал пулеметчиком.

В 43-м году ему 1,5 года добавили. 16-летнего отправили на фронт. По его рассказам, он попал в Смоленскую область — первые боевые действия были. Его очень берегли взрослые солдаты, потому что видели в нем ребенка. Аниса Махмутова, дочь Ишкула Махмутова

Не дойдя до Риги, Ишкул Хамзиевич вступил в очередной бой, но внезапно провалился в глубокий окоп врага. Выбравшись, обнаружил, что все сослуживцы уже полегли. Тогда его и еще 10 солдат фашисты захватили в плен. Холод, голод и страх. В концлагере провел мучительные девять месяцев.

45-й год, в апреле немцы освободили. Он был очень ослаблен. Оттуда они пешком шли по всей Европе. Домой вернулся он только в 51-м году, его направили на работу в Пермскую область, в Молотов. Аниса Махмутова, дочь Ишкула Махмутова

Там он познакомился с будущей женой, и вскоре вместе вернулись на малую родину Ишкула Махмутова — в деревню Казмашево. Всю жизнь мужчина проработал разнорабочим в колхозе, и, по словам дочери, именно он привил ей любовь к труду.

Второй ветеран района — Кутлугильде Тухватуллин — ушел на фронт добровольцем в 17 лет. В комиссариате не хотели брать несовершеннолетнего и невысокого парня, но после множества попыток ему удалось уговорить майора. Путь начал рядовым: Москва, затем Латвия и Литва. До окончания войны служил пулеметчиком.

Они неделями даже не могли покушать, потому что кухня за ними не поспевала. Оставлены были цистерны и колодцы, колодцы были все отравлены, в цистернах тоже каша была отправлена. Папа и несколько сержантов, командиров кое-как остановили солдат, потому что они были все голодные. Зубайля Сайфуллина, дочь Кутлугильде Тухватуллина

В тяжелое время приходилось поддерживать боевой дух. Между битвами, во время переброски, мужчина играл в военном оркестре на мандалине и трубе. Домой вернулся только в 1949 году. Приехал в Магнитогорск, устроился пожарным, а через год начал работать в колхозе. Позднее встретил будущую супругу. Сейчас у Кутлугильде Гафиятовича четверо детей, 17 внуков и 23 правнука.

Он со слезами на глазах рассказывал. В то время он еще был молодым. Он просил и говорил всем: «Чтобы вы не видели войны, чтобы не было войны». Очень страшное было время, конечно. Зубайля Сайфуллина, дочь Кутлугильде Тухватуллина

Не забываем о наших ветеранах Великой Отечественной войны. В прошлом году возле двора нашего Ишкула Хамзиновича проводился военный парад, участвовал весь Амангильдинский сельсовет. И в этом году тоже собираемся устроить такой парад, но лучше. Гульемеш Уметкужина, специалист военно-учётного стола Амангильдинского сельсовета