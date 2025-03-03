Герои среди нас: ветераны Абзелиловского района готовятся к 80-летию Победы

Ветераны Великой Отечественной войны из Абзелиловского района готовятся встретить 80-летие со Дня Победы. Из всех мужчин, вернувшихся с фронта, в живых остались только Ишкул Махмутов и Кутлугильде Тухватуллин. Ради своих близких и соотечественников они встали на защиту Родины, будучи несовершеннолетними.
Каждый раз перед годовщиной Победы Ишкул Махмутов берет в руки альбомы, в которых бережно хранит воспоминания. В свои 99 детально помнит истории с фронта, имена людей и даже значимые даты. Будучи мальчишкой, не смог остаться дома и, взяв пример с отца, отправился защищать Родину. Так вчерашний школьник стал пулеметчиком.
Не дойдя до Риги, Ишкул Хамзиевич вступил в очередной бой, но внезапно провалился в глубокий окоп врага. Выбравшись, обнаружил, что все сослуживцы уже полегли. Тогда его и еще 10 солдат фашисты захватили в плен. Холод, голод и страх. В концлагере провел мучительные девять месяцев.
Там он познакомился с будущей женой, и вскоре вместе вернулись на малую родину Ишкула Махмутова — в деревню Казмашево. Всю жизнь мужчина проработал разнорабочим в колхозе, и, по словам дочери, именно он привил ей любовь к труду.
Второй ветеран района — Кутлугильде Тухватуллин — ушел на фронт добровольцем в 17 лет. В комиссариате не хотели брать несовершеннолетнего и невысокого парня, но после множества попыток ему удалось уговорить майора. Путь начал рядовым: Москва, затем Латвия и Литва. До окончания войны служил пулеметчиком.
В тяжелое время приходилось поддерживать боевой дух. Между битвами, во время переброски, мужчина играл в военном оркестре на мандалине и трубе. Домой вернулся только в 1949 году. Приехал в Магнитогорск, устроился пожарным, а через год начал работать в колхозе. Позднее встретил будущую супругу. Сейчас у Кутлугильде Гафиятовича четверо детей, 17 внуков и 23 правнука.
Глядя в глаза ветеранов, понятно без слов: главное для них — не блеск наград, а память. О тех, кто не вернулся, и тех, кто ковал победу. Пройдя тяжелый путь, говорят, желание одно: чтобы все бойцы, исполняющие свой долг, скорее возвращались домой. Ведь в этом и заключается истинная ценность Победы — в мирном небе над головой.