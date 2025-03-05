В Башкирии заметили табун косуль

Представители национального парка «Башкирия» вновь поделились интересными кадрами из мира животных.
Так, дирекции особо охраняемой природной территории удалось запечатлеть табун косуль в поле. В зимнее время животных часто можно встретить на открытых территориях, так как там, где меньше снега, легче откопать еду.
Зимой косули всегда держатся вместе, согревают друг друга. Для отдыха выбирают пригорки, с которых открывается хороший вид на окрестности и можно заметить хищников.
Фото: национальный парк «Башкирия».