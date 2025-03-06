В Башкирии выпустили на волю заблудившегося кабана

В Салавате поймали заблудившегося кабана и выпустили на волю. Животное обнаружили на территории кадетской школы №2. Там сейчас идет капремонт. Кабан уже несколько дней наведывается к строителям.

На этот раз его решили отвадить. Для этого развернули целую операцию: сначала общими усилиями загнали в тупик. Затем при помощи спасателей и полицейских поймали, проверили на бешенство. Оказалось, это годовалый кабан. Потом его выпустили в лесной массив, расположенный на территории охотхозяйства в Салавате.