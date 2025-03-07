В Башкирии вводится обязательное чипирование собак

Нововведение начнет действовать с 1 сентября. До конца 2027 года будет действовать переходный период, в течение которого владельцы смогут чипировать своих собак бесплатно.

Не шелохнувшись, не пискнув, Зорро стойко выдержал процедуру. Теперь у него никак в известном мультике, где у героя из документов только усы, лапы, хвост. Теперь он официально зарегистрированный пёс.

Вот только у Зорро хозяев нет. В графе «владелец» пока внесли данные Лилии Амировой. Она и спасла собаку. Его малышом нашли зооволонтеры. Щенок был весь испачкан в мазуте и получил сильную интоксикацию.

Чипирование — это только звучит устрашающе. На деле же собаке под кожу внедряют маленькую капсулу размером не больше рисового зёрнышка. Животному она не доставляет никакого дискомфорта. Да и сама процедура едва ли ощутима. Информация, которую несет в себе чип, — это идентификационный номер.

Планируется, что уже с 1 сентября в Башкортостане будет действовать требование об обязательном чипировании собак. Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госсобрание республики. Поправки уже получили одобрение профильного комитета.