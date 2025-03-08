В Уфе дали старт строительству второй очереди студенческого кампуса

Вообще, это фундаментальное, я бы сказал, изменение в инфраструктуре высшей школы республики, потому что это сразу почти 4,5 тысячи студенческих мест появляется. При этом это не просто общежитие в обычном понимании, это, по сути, студенческие гостиничные места. Самое главное, формируется студенческая среда: здесь и театр, здесь стадион, здесь все возможности, чтобы жить комфортно студентам. Важно, что здесь же и первая очередь кампуса, где есть и коворкинги, и стартапы. То есть, в принципе, молодой человек, поступив сюда, получает всё необходимое для качественной учёбы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан