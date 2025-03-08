В Уфе дали старт строительству второй очереди студенческого кампуса

Началась закладка основания самого высокого здания — 37-этажной башни. В торжественной церемонии приняли участие Радий Хабиров и заместитель министра науки России Айрат Гатиятов. Объект возводят в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».

Момент исторический. Символическая закладка камня в основание второй очереди кампуса. Строители начали готовить площадку под фундамент самой высокой башни в 29 этажей, которая получила название «Альфа». Следом возведут еще шесть высотных зданий, которые станут сердцем образования и науки региона.

Вообще, это фундаментальное, я бы сказал, изменение в инфраструктуре высшей школы республики, потому что это сразу почти 4,5 тысячи студенческих мест появляется. При этом это не просто общежитие в обычном понимании, это, по сути, студенческие гостиничные места. Самое главное, формируется студенческая среда: здесь и театр, здесь стадион, здесь все возможности, чтобы жить комфортно студентам. Важно, что здесь же и первая очередь кампуса, где есть и коворкинги, и стартапы. То есть, в принципе, молодой человек, поступив сюда, получает всё необходимое для качественной учёбы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как отметил замминистра образования страны, логика кампусов предельно проста. Здесь студенты будут жить, учиться и находить работодателей в лице передовых компаний. Что немаловажно — здания станут настоящим украшением города за счет стильного внешнего вида.

Огромные слова благодарности руководству Республики Башкортостан, Радию Фаритовичу лично за решение, принятое три года назад, о выборе площадки под будущий кампус. Действительно, Башкортостан был среди первых победителей, и это первый регион, в котором завершилось строительство одного из этапов, который уже целый год функционирует успешно, — здания IQ-парка, которое находится позади нас.

Айрат Гатиятов, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации

На совещании глава республики Радий Хабиров отметил, что в регионе стремятся к формированию эффективных мер поддержки учёных. Ведь именно с достижениями науки связывают развитие экономики. Поэтому в Башкортостане на днях образовали новый госкомитет, который будет курировать эту работу. Представители власти также рассказали, что к открытию готовится геномный центр. В нём будут работать Центр биоинформатики и крупнейшая в стране «Школа 21» Сбербанка для подготовки IT-специалистов.

С высоты птичьего полета площадка выглядит как огромный круг. Теперь уже официально власти дали старт строительству основного ансамбля зданий вместе со стилобатом, который объединит их в единую композицию. Причем, как было отмечено, у строителей очень жесткие рамки. Стройку века должны завершить в рекордно короткие сроки — всего за два года.

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