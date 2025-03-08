В Уфе дали старт строительству второй очереди студенческого кампуса

Началась закладка основания самого высокого здания — 37-этажной башни. В торжественной церемонии приняли участие Радий Хабиров и заместитель министра науки России Айрат Гатиятов. Объект возводят в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».
Момент исторический. Символическая закладка камня в основание второй очереди кампуса. Строители начали готовить площадку под фундамент самой высокой башни в 29 этажей, которая получила название «Альфа». Следом возведут еще шесть высотных зданий, которые станут сердцем образования и науки региона.
Как отметил замминистра образования страны, логика кампусов предельно проста. Здесь студенты будут жить, учиться и находить работодателей в лице передовых компаний. Что немаловажно — здания станут настоящим украшением города за счет стильного внешнего вида.
На совещании глава республики Радий Хабиров отметил, что в регионе стремятся к формированию эффективных мер поддержки учёных. Ведь именно с достижениями науки связывают развитие экономики. Поэтому в Башкортостане на днях образовали новый госкомитет, который будет курировать эту работу. Представители власти также рассказали, что к открытию готовится геномный центр. В нём будут работать Центр биоинформатики и крупнейшая в стране «Школа 21» Сбербанка для подготовки IT-специалистов.
С высоты птичьего полета площадка выглядит как огромный круг. Теперь уже официально власти дали старт строительству основного ансамбля зданий вместе со стилобатом, который объединит их в единую композицию. Причем, как было отмечено, у строителей очень жесткие рамки. Стройку века должны завершить в рекордно короткие сроки — всего за два года.