От домашнего хобби до прибыльного бизнеса: история успеха жительницы из Башкирии

Превратила любимое дело в бизнес благодаря государственной поддержке. Предприниматель из Краснокамского района Елена Кудашова воспользовалась программой предоставления адресной помощи на основании социального контракта. Женщина занимается цветами не первый год.

Начинала с малого — выращивала любимые растения дома, остатки продавала знакомым и по объявлению. Позже захотела расширить масштабы, обзавестись теплицей. Узнав, что можно получить господдержку, подготовила проект. Конкурсная комиссия его одобрила, Елена получила по программе АСПК 350 тысяч рублей.