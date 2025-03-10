В реке Уфа уровень воды поднимется выше нормы

В Башкирии начинают готовиться к весеннему половодью. Министр природопользования и экологии Нияз Фазылов рассказал о готовности гидротехнических сооружений.

Весной 2025 года планируется задействовать 524 ГТС. 417 из них находятся в собственности муниципалитетов. С 11 по 21 марта на водохранилищах Башкирии пройдут тренировки по отработке ЧС.