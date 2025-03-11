Власти Башкирии обсудили обновление парка общественного транспорта

О пассажирских перевозках говорили в Доме Республики на заседании в формате «Трансчас» под руководством Главы Башкортостана. Обсудили вопрос обновления парка общественного транспорта. К 2030 году не менее 85 процентов автобусов и троллейбусов должны соответствовать нормативным срокам эксплуатации.

Также рассмотрели развитие маршрутной сети авиаперевозок из столицы Башкортостана. По итогам 2024 аэропорт стал победителем Национальной премии «Воздушные ворота России». Открыли прямое авиасообщение Уфы с Кемерово, Новокузнецком, Саратовом и Тобольском, а также возобновили рейсы в Калининград. В этом году в планах – начать авиасообщение с Горно-Алтайском. Летом будут отправляться более 10 ежедневных рейсов в 18 стран, включая Армению, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Турцию, Китай, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Таиланд и Грузию.