В Уфе стартовал ямочный ремонт

В Уфе приступили к активному ямочному ремонту дорог. Об этом сообщили на оперативном совещании в администрации столицы.
В первую очередь внимание уделили устранению опасных дефектов на наиболее загруженных дорогах. Работы по восстановлению дорожного полотна ведутся круглосуточно в две смены. Численность бригад достигает до 30 человек и 10 единиц техники.
На данный момент уложено 342 тонны материалов на площади 2,2 тысячи квадратных метров. Это 334 тонны щебеночно-битумной смеси на площади 2161 «квадрат» и 8 тонн холодной асфальтобетонной смеси на площади 55 квадратных метров.
Фото: администрация г. Уфы.