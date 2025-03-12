В Уфе стартовал ямочный ремонт

В Уфе приступили к активному ямочному ремонту дорог. Об этом сообщили на оперативном совещании в администрации столицы.

В первую очередь внимание уделили устранению опасных дефектов на наиболее загруженных дорогах. Работы по восстановлению дорожного полотна ведутся круглосуточно в две смены. Численность бригад достигает до 30 человек и 10 единиц техники.