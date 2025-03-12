В Уфе пройдут сплошные проверки водителей автобусов

Инспекторы будут проверять техническое состояние автобусов, соответствие их конструкции установленным требованиям, а также прохождение водителями предрейсовых медицинских и технических осмотров. Кроме того, будут следить за соблюдением ими режима труда и отдыха, а также норм перевозки пассажиров.