В Уфе пройдут сплошные проверки водителей автобусов

В ГАИ Уфы сообщили о массовых проверках водителей автобусов 13, 20 и 27 марта. Согласно информации пресс-службы ГАИ, мероприятия направлены на снижение аварийности, профилактику нарушений правил дорожного движения и обеспечение безопасности пассажирских перевозок в городском транспорте.
Инспекторы будут проверять техническое состояние автобусов, соответствие их конструкции установленным требованиям, а также прохождение водителями предрейсовых медицинских и технических осмотров. Кроме того, будут следить за соблюдением ими режима труда и отдыха, а также норм перевозки пассажиров.