Жители Уфы помогли семье участника СВО заготовить дрова

Семье участника спецоперации помогли решить вопрос с дровами. Делянка была выделена одним из предпринимателей. В работе по распилу приняли участие более 30 мужчин, неравнодушные жители и сотрудники администрации Кировского района Уфы. В ближайшее время дровами обеспечат ещё двадцать семей бойцов СВО.