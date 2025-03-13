В Башкирии победитель конкурса военно-патриотической песни получит 1,5 млн рублей

Победитель республиканского конкурса военно-патриотической песни получит 1,5 млн рублей. Об этом рассказали на заседании комиссии, которое прошло в Доме Республики. Победителей и лауреатов определят среди литературных, музыкальных произведений, а также изобразительного искусства.

На рассмотрение экспертной комиссии представили 123 работы. За второе место предусмотрен 1 млн рублей, а за третье – 500 тысяч. Кроме того, комиссия определила обладателей специальных призов в размере 100 тысяч рублей каждый. Денежная премия присуждается за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения, направленные в том числе на освещение подвигов героев специальной военной операции. Награждение пройдет на площадке V Международного культурного форума «АРТ-Курултай».