Главные стройки Башкирии: что ждет водителей в 2025 году

В Башкортостане в этом году запустят движение сразу по нескольким важным инфраструктурным проектам. Это и продолжение Восточного выезда, улица Пугачёва, Бельский мост, а также участок федеральной скоростной трассы Дюртюли-Ачит. На расширенном заседании коллегии регионального Минтранса сегодня подвели итоги прошлого года и наметили планы на текущий. Упор будет сделан на реконструкцию мостов.

Мост во времени. Так можно назвать эту переправу. Местные же говорят: долгий. Не из-за сроков строительства, рабочие как раз от графика не отстают. Просто мост соединяет две республики: город Октябрьский и поселок Уруссу Татарстана. И разница во времени на двух концах переправы — два часа. Мост, построенный ещё в середине прошлого века, признали аварийным. В прошлом году начались работы. С нуля возвели опоры, забили сваи, забетонировали фундамент.

Сейчас мост готов на 40%. Проезд по нему планируют запустить уже в этом году, а полностью завершат строительство в 2026-ом. Многие мосты в республике построены в 50-60-е годы. Сооружения нуждаются в реконструкции. Планы на этот год обсудили сегодня на заседании расширенной коллегии регионального минтранса.

Прошлый год выдался насыщенным на открытия инфраструктурных объектов. Историческое событие — запуск движения по Восточному выезду, начатому более 30 лет назад. Проект также должен был связать трассы М-5 и М-7. К концу года, сообщили в Минтрансе, будет запущено движение по связывающему участку — от путепровода над проспектом Салавата Юлаева к улицам Комсомольская и Николая Дмитриева.

Серьёзно разгрузить автомобильный поток на въезде в Уфу должны и «Южные ворота». Осенью запущено движение по улице Генерала Рыленко и частично по Пугачёва. Последнюю полностью обещают открыть уже в сентябре. Активно работы ведутся и на старом Бельском мосту. До начала паводка строители планируют соединить пролётное строение.

В этом году продолжится программа ремонта фонящих дорог. То есть тех, на которые приходит больше всего жалоб от жителей республики. Для безопасности движения на дорогах также установят почти 60 комплексов фотовидеофиксации.