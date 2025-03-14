В Уфе открылся конгресс «Дороги. Мосты. Благоустройство»

В Уфе открылся II Всероссийский конгресс «Дороги. Мосты. Благоустройство». Представители ведущих предприятий и организаций со всей России собрались в башкирской столице, чтобы обсудить новые тенденции в строительстве дорог и мостов, а также обеспечение безопасности и комфорта граждан.

Представители регионального Минтранса рассказали о масштабных проектах в Башкортостане. За последние шесть лет построено и отремонтировано порядка 9 тысяч км дорог и 9 тысяч метров мостов. Запущено движение по уникальному для страны проекту «Восточный выезд». А для повышения безопасности дорожного движения в Уфимской агломерации внедряется интеллектуальная транспортная система.