В Башкирии пройдут Дни армейской культуры

Мероприятия назначены на август этого года. Сегодня в рамках культурного форума «АРТ-Курултай» прошло заседание оргкомитета по подготовке к Дням армейской культуры. Они будут проходить в течение шести дней, принимать мероприятия кроме Башкортостана будут Республика Саха и Санкт-Петербург.
Запланированы мастер-классы, круглые столы, панельные дискуссии и, конечно же, тематические спектакли и концерты – участие примут все культурные учреждения региона.
Также в рамках «АРТ-Курултая» в Музее Боевой Славы прошла секция, посвященная патриотическому воспитанию музейными средствами. Спикеры, в том числе из других городов России, делились опытом просвещения молодежи. Было подписано соглашение о сотрудничестве между музеем-заповедником в Волгограде, Нацмузеем республики и Боевой Славы – с последним совместная работа ведется уже не первый год.