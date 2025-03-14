В Башкирии пройдут Дни армейской культуры

Мероприятия назначены на август этого года. Сегодня в рамках культурного форума «АРТ-Курултай» прошло заседание оргкомитета по подготовке к Дням армейской культуры. Они будут проходить в течение шести дней, принимать мероприятия кроме Башкортостана будут Республика Саха и Санкт-Петербург.

Запланированы мастер-классы, круглые столы, панельные дискуссии и, конечно же, тематические спектакли и концерты – участие примут все культурные учреждения региона.