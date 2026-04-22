В Башкирии нейросети помогают в сохранении культуры и языка

В республике привлекли искусственный интеллект к сохранению и развитию культуры республики. Теперь нейросети могут не только понимать, но и писать тексты на башкирском языке.
Базой данных для искусственного интеллекта служит фонд книг Национальной библиотеки Башкортостана. С 2012 года его сотрудники оцифровали уже более 21 тысячи бумажных изданий.
Еженедельная газета «Вечерняя Уфа» внедряет современные технологии в работе с читателями. С января ведётся новая рубрика с участием искусственного интеллекта. В ней журналисты беседуют с нейросетью, задают ей вопросы и получают ответы на разные темы. В редакции готовится к выходу уже 16-й выпуск рубрики.