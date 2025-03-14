В Башкирии обсудили развитие промышленности

Первые в России по количеству промышленных кластеров и одни из лидеров по числу индустриальных технопарков. Сегодня в Уфимском районе состоялось расширенное заседание Совета по развитию промышленности республики и коллегии регионального Минпрома. Площадкой для проведения мероприятия выбрали технопарк «Зубово».

На участке роботизированной сварки практически никакого вмешательства со стороны. Умная техника сама, по заданным параметрам, стыкует элементы каркаса будущих шкафов. Здесь производят металлические корпуса для электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. С деятельностью одного из резидентов технопарка «Зубово» знакомят главу Башкортостана и заместителя министра промышленности и торговли России.

Технопарк «Зубово» создали в 2020 году с целью развития инновационных технологий и поддержки промышленности в регионе. На площади в 78 гектаров сегодня располагается два отдельных производственных корпуса, с площадью каждого более 10 тысяч квадратных метров. Технопарк оснащен всеми необходимыми коммуникациями для обеспечения организации промышленных производств.

Башкортостан сегодня среди лидеров по количеству индустриальных и технопарков. 12 и 19 соответственно. А вот по числу промышленных кластеров наша республика и вовсе занимает первое место.

23 промышленных кластера в Башкортостане сегодня объединяют 288 предприятий. Работа в этом направлении активно продолжается, и республику можно ставить в пример остальным регионам, отметили сегодня во время заседания Совета по развитию промышленности республики федеральные эксперты.

В 2024-м году индекс промышленного производства в Башкортостане превысил 105 процентов, что выше среднероссийского. По уровню эффективности проводимой промполитики в стране республика вновь вернула себе первое место в рейтинге Минпромторга.

У нас рост по инвестициям, рост производительности труда. Промышленность в прошедшем году, как и в этом, и в предыдущие два года, выполняла специфические задачи. Основной акцент был на обеспечение обороноспособности страны, поскольку у нас находится большое количество оборонных предприятий, за что им особая благодарность. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Самое главное, что, несмотря на санкционное давление и связанные с этим сложности, мы не снижали темпов. Активно шли процессы модернизации предприятий.

Заместитель министра промышленности и торговли России в свою очередь отметил, что в Башкортостане делается всё для достижения высоких результатов. Положительно отозвался Иван Куликов и по поводу создания в регионе Совета по развитию промышленности.

Повышая производственные показатели, в республике стараются идти плечом к плечу с наукой, говорят уже представители торгово-промышленной палаты России, акцентируя внимание на созданный в регионе Научно-образовательный центр мирового уровня.